Sciame sismico ai Campi Flegrei oggi | scosse avvertite anche a Napoli | gente in strada

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 aprile 2024 – Paura aie adove è in corso unoda ieri notte. Duesono statein alcuni quartieri del capoluogo partenopeo tra cui Vomero, Chiaia, Fuorigrotta, Pianura e Soccavo. Secondo quanto riportato dall'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, finora sono state registrate circa 25. L'epicentro dellosi trova nel comune di Pozzuoli e a varie profondità. Al momento non risultano danni a persone o cose. La scossa più forte è stata registrata questa mattina alle 9.44 con una magnitudo di 3.7 ed epicentro nei. E’ stata ondulatoria e abbastanza lunga tanto che molti residenti dell’area flegrea e del ...

Nuovo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei . Oggi, domenica 14 aprile, Scosse di terremoto sono state avvertite anche in alcuni quartieri di Napoli come Vomero, Chiaia, Fuorigrotta, Pianura e ... (today)

Terremoto Napoli, scossa avvertita dagli azzurri in ritiro a Pozzuoli: leggera inquietudine in tutto il gruppo - Terremoto a Napoli oggi, domenica 14 aprile, alle ore 9:45. Lo Sciame sismico proveniente dai Campi Flegrei ha provocato un brusco risveglio a molti napoletani che hanno sentito distintamente la scoss ...msn

Sciame sismico ai Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 3.7 e 3.1 avvertite anche a Napoli - La zona di Pozzuoli e dei Campi Flegrei è interessata da uno Sciame sismico, con oltre 30 scosse alcune delle quali avvertite anche a Napoli.lettera43

Terremoto oggi a Campi Flegrei, scosse avvertite anche a Napoli - Napoli, 14 apr. - (Adnkronos) - E' in corso una Sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con due scosse di terremoto che sono state avvertite anche in alcuni quartieri di Napoli come Vomero, Chiaia ...lagazzettadelmezzogiorno