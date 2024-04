Santa Maria a Vico | scoperta casa a luci rosse | denunciata 57enne

(Di domenica 14 aprile 2024). Aveva preso in affitto un appartamento e ne favoriva l’accesso per l’esercizio della prostituzione, ritirando con regolarità i ratei settimanali della locazione che in parte provvedeva a corrispondere all’ignaro proprietario. Nella tarda mattinata di ieri la, già nota alle forze dell’ordine, è stata accompagnata in caserma ein stato di libertà per favoreggiamento della prostituzione. La redditizia attività, posta in essere dalla stessa, è statadai carabinieri della locale Stazione a seguito degli accertamenti eseguiti nel corso di un intervento effettuato qualche giorno fa presso un bar di, dove hanno identificato un cittadino di origini colombiane che in stato di ...

Weekend in riva al mare: migliaia di bagnanti nelle baie. Dal Gargano al Salento numeri oltre le previsioni - Santa Maria AL BAGNO (NARDÒ) - L’estate salentina è già partita. Impossibile non fare un tuffo in acqua nelle giornate come questa: le spiagge sono affollate, ...corrieresalentino

Santa Maria Cilento – Martina: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Santa Maria Cilento-Martina di Domenica 14 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata del Girone H di S ...calciomagazine

Santa Maria A VICO - Scoperta casa a luci rosse in pieno centro, nei guai una 57enne - 12:04:39 Aveva preso in affitto un appartamento a Santa Maria a Vico, nel casertano, e ne favoriva l’accesso per l’esercizio della prostituzione, ritirando con regolarità i ratei settimanali della loc ...casertafocus