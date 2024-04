Ryan Gosling | Emily Blunt e il Barbenheimer | lo sketch SNL è travolgente | “Ken non muore mai”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 14 aprile 2024), conduttore settimanale del Saturday Night Live per la puntata del 13 aprile, è salito sul palco dello studio 8H del Comcast Building a New York per dare il definitivo addio al personaggio che gli ha dato la notorietà mondiale, quel Ken con cui ha ipnotizzato le platee di mezzo mondo; d’altronde, il tempo passa, ed è giunto il momento di pensare al prossimo ruolo, quello dello stuntman Colt Seaver in The Fall Guy, con. Ed è proprio l’attrice britannica a giungere in soccorso diquando quest’ultimo, incapace di lasciar andare il bambolotto, si siede al pianoforte, componendo all’impronta, sulle note di All Too Well di Taylor Swift, un accorato saluto a Ken. Non tutto, però, va come previsto, e ben presto, le strette maglie della nostalgia catturano anche ...