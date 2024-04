Roma | pirata della strada semina il panico nel Centro Storico | fermato un 19enne ubriaco

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 aprile 2024) Polizia Locale ferma un: l’intervento è avvenuto durante un monitoraggio nelle piazzemovida. A: l’interventoPolizia Locale – Ilcorrierecitta.comNuovi controlliPolizia Locale nel territorio deldi. All’interno dei sopralluoghi per contenere i fenomeni di “mala movida” nelCittà Eterna, gli agenti si sono imbattuti in unche viaggiava ad alta velocità per le principali viezona. ...