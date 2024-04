(Di domenica 14 aprile 2024) Rimini, 14 aprile 2024 - Si è presentato alnel borgo San Giuliano,la sua exstavando insieme al. Quando la coppia se l'è trovato lì, con fare minaccioso, ha chiamato subito le forze dell'ordine e ha lasciato in fretta e furia il locale. Ma l'ex marito, anziché placarsi, ha dato in escandescenza. Ha seguito la donna e ilurlando loro insulti e minacce. La coppia ha cercato di allontanarsi, ma l'uomo è diventato sempre più aggressivo e così ildi lei ha tirato fuori lo spray al peperoncino e gliel'ha spruzzato addosso. Nel frattempo è arrivata una volante della Polizia di Stato che ha intercettato e bloccato l'ex marito violento. Lui, 65enne, è finito in manette, non ...

Convegno nazionale in un centro sociale romano occupato. All'ordine del giorno il 25 aprile. Ecco come si sta organizzando la galassia antagonista (ilgiornale)

Iran, a picco la moneta nazionale dopo l’attacco a Israele - Roma, 14 apr. (askanews) – La valuta iraniana, il rial, è precipitata per un breve periodo al minimo storico rispetto al dollaro sul mercato non ufficiale, dopo che Teheran ha lanciato un massiccio at ...askanews

The city never sleeps, full of villians and creeps - Considerato da molti il migliore disco hip-hop di sempre, l'esordio del rapper newyorkese è certamente un punto di partenza di tantissimo rap a venire ...ondarock

Piomba nel ristorante dove l’ex moglie è a cena col nuovo compagno e scoppia il caos - Rimini, 14 aprile 2024 - Si è presentato al ristorante nel borgo San Giuliano, dove la sua ex moglie stava cenando insieme al nuovo compagno. Quando la coppia se l'è trovato lì, con fare minaccioso, ...ilrestodelcarlino