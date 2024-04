Napoli-Frosinone 2-2 | Di Francesco | “Non mi accontento del pareggio | vogliamo tornare a vincere”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Il tecnico delDiha commentato, ai microfoni di Sky Sport, ilottenuto in casa delper 2-2: "Io non mimai e voglio fare capire alla squadra che deve avere la stessa mentalità. Nelle scelte finali abbiamo commesso degli errori, sarebbe servita più lucidità.Dico questo perché non voglio accontentarmi e questo la squadra deve capirlo, nonostante una partita giocata con un ottimo atteggiamento. Cheddira? Lui ha giocato molto dall'inizio, ma l'ho alternato anche con altri giocatori in base alle caratteristiche dei vari avversari. Walid per caratteristiche è un calciatore sul quale sai di poter sempre contare, poi se comincia a far gol con questa continuità meglio per noi".