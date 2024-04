MotoGP | Pedro Acosta | “Mi sono divertito a lottare con i più forti | la mia miglior gara di sempre”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Alla faccia del rookie. Lo spagnolocontinua a stupire in questo Mondiale 2024 di. L’alfiere della GasGas, fregiatosi della prima fila nel corso delle qualifiche ad Austin (Texas), ha regalato spettacolo e non ha mostrato alcuni timore reverenziale nei confronti dei rivali più esperti. Un GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di, molto spettacolare in cuisi è portato a casa una significativa piazza d’onore, secondo podio consecutivo nel campionato, rivaleggiando alla grande con i primattori della top-class. Solo un super Maverick Vinales ha saputo precederlo, capace di realizzare la doppietta dopo l’affermazione nella Sprint Race di ieri. Sul terzo gradino del podio Enea Bastianini (Ducati) davanti a leader del Mondiale, Jorge Martin, e a Pecco ...