MotoGP | Jorge Martin | “20 punti ad Austin vanno bene | su questa pista ho sempre fatto fatica”

(Di domenica 14 aprile 2024) Un quarto posto è stato il riscontro del leader del Mondiale 2024 di, al termine del GP delle Americhe, terzo appuntamento del campionato. Sul circuito di, in Texas, lo spagnolo ha cercato di fare la differenza nella prima parte, ma il tentativo di fuga non ha sortito effetto per un errore in una fase cruciale, che ha permesso poi agli inseguitori di chiudere il buco. La vittoria è andata all’Aprilia dell’iberico Maverick Vinales, grande interprete di questo fine-settimana per l’affermazione anche nella Sprint Race di ieri. Il centauro della Casa di Noale ha preceduto il super talentuoso Pedro Acosta e il rientrante Enea Bastianini, autore di un sorpasso ai danni diproprio nelle ultime battute della gara. “Oggi ci mancava qualcosa, Bastianini ne aveva di più. ...