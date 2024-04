Moto3 | David Alonso stravince nel GP delle Americhe | Holgado e Piqueras sul podio | 10° Bertelle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024)ha stravinto il Gran Premioad Austin: il colombiano ha fatto il vuoto e gli avversari l’hanno ritrovato solo al traguardo. Una performance straordinaria per il sudamericano della CFMOTO che è stato favorito anche dall’assenza di Rueda: lo spagnolo aveva strappato il secondo posto in qualifica, ma ha dovuto rinunciare a questa gara per un intervento per l’appendicite. Gara che è cominciata con unsubito aggressivo in partenza per prendere il gap nei confronti di tutti: missione riuscita, con il distacco che aumenta giro dopo giro sugli inseguitori che sono a rotazione. Un passo diverso rispetto a tutta la concorrenza, come mostrato sin dalle prove del venerdì. Il duello principale in gara riguarda proprio ...