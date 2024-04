Morto Natale Bianchedi | la ' spia' di Arrigo Sacchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) Ravenna, 14 aprile 2024 – Nelle prime ore di questa mattina (domenica) si è spento all’età di 87 anni all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il ravennate, ex allenatore di calcio (dopo aver allenato il Fusignano, nei primi anni ‘80 era stato il ‘mister’ del Baracca Lugo e del Bellaria, compagini che militavano entrambe in ‘Promozione’, per poi allenare il Russi in serie D), ma conosciuto soprattutto per essere stato lo ‘storico’ osservatore dinel periodo in cui il blasonato tecnico di Fusignano allenava il grande Milan di Silvio Berlusconi. Tra i sui ‘colpi’ più importanti in veste di osservatore non si può non ricordare quello che videconvincere Berlusconi ad ingaggiare nelle fila rossonere Frank Rijkaard e non l’argentino Claudio Borghi, come il presidente ...