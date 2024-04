Milan | Licari | “Attaccante? Serve uno forte C’è un rischio Avrebbe senso…”

Allungo nel ranking Uefa: l'Italia a un passo dalla quinta squadra in Champions - Il derby italiano e il successo dell’Atalanta avvicinano il traguardo: già dopo i quarti dovremmo avere la certezza della squadra in più nel 2024-25 ...dazn

Lukaku con DDR è meno isolato, Theo più attento se c’è Paulo - Gli attaccanti delle due squadre cercheranno di decidere il derby italiano di Europa League. Oggi il primo atto ...forzaroma.info

Il nuovo Pellegrini contro Bennacer: duello chiave per la superiorità - Milan e Roma si sono già sfidati due volte in campionato e non c'è stata storia, scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport. Ricordare quello che è successo in quei due match no nfa precedente per ...forzaroma.info