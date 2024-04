Milan | Corriere dello Sport | “Lopetegui possibile successore di Pioli | avrebbe già dato il suo sì”

(Di domenica 14 aprile 2024) Con Stefanoche difficilmente siederà sulla panchina delanche nella prossima stagione, i dirigenti rossoneri sono già alla caccia del. Come riporta il, uno dei nomi che circola con maggiore insistenza aello è quello di Julen, tecnico spagnolo ex Siviglia e Wolverhampton, oltre che ex CT della Roja. Il club rossonerogià incontrato due volte l’allenatore iberico, e anche se sul tavolo per il momento non c’è una proposta nero su bianco, è chiaro che si tratti di qualcosa di serio. I primi contatti sono nati due mesi fa e, che è fermo dalla fine della sua avventura sulla panchina del Wolverhampton nell’agosto 2023, ...

Milano, i commercianti sulle nuove regole per la movida: «Un errore, così si colpiscono i lavoratori» - Tra i giovani clienti, Costanza Brevi si trova in via Paolo Sarpi, quando apprende delle nuove disposizioni che condizioneranno anche la sua estate. «Capisco i disagi che possono vivere i residenti: ...milano.corriere

La treccia bianca che fa bene al cuore e gli hipster che non ci sono più - Il gesto solidale di una dottoressa per le pazienti rivela (anche) quanto nelle parrucche sia richiesta la chioma candida. Mentre in fatto «tricologico» anche le tendenze dei ragazzi cambiano ...milano.corriere

Il «maniaco dell'ascensore» arrestato a Settimo Milanese: una terza ragazzina molestata. Il giudice sul 22enne: «Predatore sessuale» - Oltre alle bambine di 11 e 12 anni molestate mentre rincasavano emerge il caso di una terza giovane aggredita a febbraio. Per i carabinieri i casi potrebbero essere di più. Il presunto autore, in mane ...milano.corriere