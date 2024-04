L’Iran libera con mossa a sorpresa gli scienziati che hanno studiato i grandi felini

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 14 aprile 2024)rilascia gliambientalisti dopo sei anni di detenzione Quattro membri di un gruppo ambientalista, tra cuiche, sono statiti in modo inaspettato in Iran dopo sei anni di prigionia. L’amnistia di massa è avvenuta prima delle festività di Eid, segnando un momento di gioia per i rilasciati. I quattroti includono Niloufar Bayani, ex consulente dell’UNEP, e Houman Jokar, entrambi rilasciati il 7 aprile, insieme all’ecologo Taher Ghadirian e a Sepideh Kashani, entrambiti successivamente. Tutti erano stati arrestati nel 2018 insieme ad altri ambientalisti, ma ora nessuno è più detenuto. L'articolo proviene da News Nosh.