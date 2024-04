Le elezioni non cambiano il turbolento scenario politico in Kuwait

(Di domenica 14 aprile 2024) Si sono svolte il 4 aprile leper l’Assemblea nazionale del. Sono stateanticipate nella monarchia costituzionale affacciata sul golfo Persico. Si trattava di sostituire o confermare 50 dei 65 membri dell’assemblea legislativa unicamerale; gli altri verranno stabiliti d’ufficio dal governo. Lo scioglimento dell’Assemblea È la quarta tornata in cinque anni, la prima effettuata sotto il regno dell’emiro Mishal Al-Ahmad. Lesono state decise dopo lo scioglimento della precedente legislatura, avvenuto a febbraio a seguito di una sorta di scandalo. L’emiro si era sentito offeso dai deputati che non erano intervenuti a censurare insulti espressi nei suoi confronti. Nel decreto con cui ha messo termine alla legislatura ha citato la “violazione dei principi costituzionali” da parte ...

Si sono svolte il 4 aprile le elezioni per l’Assemblea nazionale del Kuwait . Sono state elezioni anticipate nella monarchia costituzionale affacciata sul golfo Persico. Si trattava di sostituire o ... (strumentipolitici)

Si sono svolte il 4 aprile le elezioni per l’Assemblea nazionale del Kuwait . Sono state elezioni anticipate nella monarchia costituzionale affacciata sul golfo Persico. Si trattava di sostituire o ... (api.follow)

Si sono svolte il 4 aprile le elezioni per l’Assemblea nazionale del Kuwait . Sono state elezioni anticipate nella monarchia costituzionale affacciata sul golfo Persico. Si trattava di sostituire o ... (strumentipolitici)

In Venezuela è stato arrestato un altro oppositore del presidente Nicòlas Maduro, a pochi mesi dalle elezioni del prossimo 28 luglio - Rojas è l’ultimo di una serie di attivisti che negli ultimi mesi sono stati arrestati in Venezuela: lo scorso febbraio, per esempio, era stata arrestata Rocío San Miguel, anche lei con l’accusa di ...ilpost

Quando arriva l’autonomia differenziata delle Regioni: tensioni tra FI e Lega sui tempi della riforma - Le opposizioni hanno presentato circa 2400 emendamenti al ddl Calderoli che introduce l'autonomia differenziata per le Regioni ...fanpage

L'ala "meridionalista" di Forza Italia, che fa capo a Occhiuto, "frena" sull'autonomia differenziata - L'ala meridionalista di Forza Italia, quella che fa capo al governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, esce allo scoperto e avverte che valuterà in commissione le proposte della minoranza senza esc ...rainews