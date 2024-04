Le elezioni non cambiano il turbolento scenario politico in Kuwait

(Di domenica 14 aprile 2024) Si sono svolte il 4 aprile leper l’Assemblea nazionale del. Sono stateanticipate nella monarchia costituzionale affacciata sul golfo Persico. Si trattava di sostituire o confermare 50 dei 65 membri dell’assemblea legislativa unicamerale; gli altri verranno stabiliti d’ufficio dal governo. Lo scioglimento dell’Assemblea È la quarta tornata in cinque anni, la prima effettuata sotto il regno dell’emiro Mishal Al-Ahmad. Lesono state decise dopo lo scioglimento della precedente legislatura, avvenuto a febbraio a seguito di una sorta di scandalo. L’emiro si era sentito offeso dai deputati che non erano intervenuti a censurare insulti espressi nei suoi confronti. Nel decreto con cui ha messo termine alla legislatura ha citato la “violazione dei principi costituzionali” da parte ...

