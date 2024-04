La nuova presidenza del Senegal prende forma

(Di domenica 14 aprile 2024) Ha appena iniziato il suo mandato Bassirou Diomaye Faye, che ha vinto a sorpresa le elezioni presidenziali deldel 24 marzo. Pur non avendo mai ricoperto alcuna carica elettiva, a 44 anni adesso è il più giovane leader di tutta l’Africa. Le prime prospettive Date le tensioni sociali e la crescita economica in rallentamento, l’inesperienza del nuovo presidente preoccupa chi teme un peggioramento della situazione. Tuttavia la popolazione è sicura che Faye apporterà cambiamenti significativi e positivi. Iesi pensavano che le cose sarebbero comunque andate male se fosse andato al potere il successore designato dell’ex presidente. Negli ultimi anni ilha vissuto tentativi di repressione del malcontento, con l’arresto di oppositori e la messa al bando di partiti. La gente accusava il governo di ignorare le necessità ...

Ha appena iniziato il suo mandato Bassirou Diomaye Faye, che ha vinto a sorpresa le elezioni presidenziali del Senegal del 24 marzo. Pur non avendo mai ricoperto alcuna carica elettiva, a 44 anni ... (api.follow)

Ha appena iniziato il suo mandato Bassirou Diomaye Faye, che ha vinto a sorpresa le elezioni presidenziali del Senegal del 24 marzo. Pur non avendo mai ricoperto alcuna carica elettiva, a 44 anni ... (strumentipolitici)

Ha appena iniziato il suo mandato Bassirou Diomaye Faye, che ha vinto a sorpresa le elezioni presidenziali del Senegal del 24 marzo. Pur non avendo mai ricoperto alcuna carica elettiva, a 44 anni ... (api.follow)

Tenchu può tornare con un nuovo capitolo sviluppato dagli autori di Octopath Traveler - Kadokawa ha acquistato Acquire, gli originali sviluppatori di Tenchu: che la serie stealth possa tornare con un nuovo capitoloeveryeye

Powell (Fed) gela i mercati: “Più tempo del previsto per i tagli”. Lagarde: “Se non ci sono sorprese Bce taglia a giugno” - “I dati recenti mostrano una mancanza di ulteriori progressi sul fronte dell’inflazione”, ha affermato martedì il governatore della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, Jerome Powell. – Pe ...ilfattoquotidiano

Amnesty denuncia aumento violazioni dei diritti in Venezuela - CARACAS, 16 APR - Amnesty International ha denunciato un aumento delle violazioni ai diritti umani in Venezuela nel 2024 e ha rivolto un appello alla comunita' internazionale a "prestare la massima at ...nuovavenezia.gelocal