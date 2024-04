La Lega festeggia i 40 anni | Salvini rilancia la sua segreteria

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 14 aprile 2024) AGI - Bandiere e memorabilia in piazza Podestà a Varese per i 40dellaLombarda. Le parole polemiche pronunciate da Umberto Bossi contro la leadership di Matteosembrano non aver scalfito l'unità della. Sul palco della manifestazione, in mezzo a centinaia di militanti e a decine di bandiere del partito, accanto al segretario Matteohanno preso la parola i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara, il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, il governatore Attilio Fontana e il coordinatore dellaLombarda Fabrizio Cecchetti. Dopo che ieri Bossi lo ha attaccato dalla festa di Gemonio ("allaserve un nuovo leader"),ha cercato di abbassare i toni: "senza Umberto Bossi oggi ...