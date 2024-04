Kate Middleton ha ignorato la regola della Regina Elisabetta | il retroscena

(Di domenica 14 aprile 2024), ora al centro dell’attenzione a causasua recente rivelazione a proposito del tumore che ha scoperto di avere lo scorso gennaio, si è presa qualche libertà che la defuntaII non avrebbe mai condiviso. La principessa, in particolare, ha fatto una rivelazione che ha deliziato i fan ma che secondo i principi, doveva restare privata. (Continua dopo le foto) Leggi anche:rompe il silenzio dopo l’annuncio del tumore: “Sono scioccata” Leggi anche:, la triste rivelazione sulla malattia: cosa sta affrontando Cosa ha rivelatoIl fatto risale al 2018. ...

Social. Kate Middleton , in seguito al l’annuncio del tumore , ha deciso di rompe re il silenzio . La principessa del Galles, dopo aver deciso di ritirarsi per un periodo dagli impegni pubblici, è ... (tvzap)

Il 22 marzo Kate Middleton ha annunciato con un videomessaggio di avere un cancro. Da allora Kensington Palace non ha fornito aggiornamenti. La principessa del Galles non è apparsa al fianco della ... (velvetmag)

London calling, Legnano risponde con entusiasmo all’evento con Antonio Caprarica - L’incontro dal titolo “ London calling “, che precedentemente si sarebbe dovuto svolgere al Castello Visconteo, ha cambiato sede di svolgimento per offrire maggiori possibilità di partecipazione al ...legnanonews

Senza Harry e Meghan, Mike Tindall è il jolly per la famiglia reale - Il genero della principessa Anna gioca un ruolo speciale in questo momento di difficoltà per Kate, William e Re Carlo ...tgcom24.mediaset

Kate Middleton, ultime notizie: le prime parole pubbliche dopo l’annuncio della malattia - Kate Middleton torna a parlare, per la prima volta dopo l’annuncio della malattia, in vicinanza alla vittime di Sidney ...dilei