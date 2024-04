Israele sotto attacco | Meloni segue da Palazzo Chigi Tajani | Pronti a ogni scenario

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 14 aprile 2024) AGI - La presidente del Consiglio, Giorgiala situazione in Medio Oriente ed è in contatto con il governo, con i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonoe Guido Crosetto, e con ilsegretario Alfredo Mantovano. È quanto si apprende da fonti di. "Seguiamo con attenzione e preoccupazione quanto sta accedendo in Medio Oriente. Sono in costante contatto con le Ambasciate d'Italia a Tel Aviv e a Teheran. Sentiti il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa, il Governo è pronto a gestire qualsiasi tipo di". Lo scrive il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio, sui social network.