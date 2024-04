Il ministro della Difesa israeliano | “E’ il momento di costruire un’alleanza contro l’Iran”

(Di domenica 14 aprile 2024) Tel Aviv, 14 aprile 2024 – E’ stata ”una delle notti più drammatiche” quella vissuta da Israele che dimostra che ”è ildiuna alleanza”. Lo ha dichiarato ilYoav Gallant visitando una delle batterieaerea Arrow 3 che ha partecipato all’intercettazione dei missili iraniani. “La scorsa notte Israele ha vissuto una delle notti più drammatiche che abbiamo mai vissuto, centinaia di missili di vario tipo sono stati lanciatilo Stato di Israele, inclusi oltre 100 missili balistici lanciati dal, ciascuno con centinaia di chilogrammi di esplosivo”, ha detto Gallant insieme all’ambasciatore statunitense in Israele, Jack Lew. ”Insieme ...

Scuola: Sasso (Lega), non dimentichiamo 6 mila collaboratori Ata - "La dotazione da parte del ministero dell'Istruzione di circa 14 milioni per la proroga dei contratti Ata dimostra che la Lega non ha ...agenzianova

Nave russa con missili ipersonici nel Mar Mediterraneo per esercitazione - Lo comunica il ministero della Difesa di Mosca. Si tratta della fregata 'Maresciallo Shaposhnikov' della Flotta del Pacifico ...quotidiano

Diletta Leotta a Domenica In: «Con Loris un colpo di fulmine. Non conoscevo l'inglese, abbiamo parlato la lingua dell'amore» - Diletta Leotta è ospite a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier la giornalista sportiva ripercorre la sua carriera. Al centro dei suoi pensieri c'è la figlia Aria, nata il ...ilgazzettino