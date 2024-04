Il design dà lavoro a più di 60mila persone in Italia | i numeri e le occupazioni del futuro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilè come uno dei pilastri dell’industria manifatturiera europea. Un settore che, in, conta 41.908 mila operatori, suddivisi tra 24.596 liberi professionisti e lavoratori autonomi e 17.312 imprese. Queste attività hanno generato un valore aggiunto di 3,14 miliardi di euro, con un totale di 63.485 mila occupati. Sono alcuni dei dati che Deloitte Private e Fondazione Symbola hanno presentato in occasione della MilanoWeek, uno degli eventi fieristici più attesi dell’anno e che si terrà nel capoluogo lombardo dal 16 al 21 aprile. Con oltre 1.900 espositori previsti, tra cui 600 giovani talenti e 22 istituti di, si tratta della fiera più importante a livello mondiale nel settore dell’arredo e del. La crescita dell’occupazione Dopo le difficoltà nel 2020, l’industria ...