Graziani | «Mai un calo reale dell’Inter Thuram? Qualcosa non quadra»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)parla della stagione, che si avvicina alla sua seconda stella. Poi qualche parola sulla mancanza del gol di Marcus. MAI? Francesco ‘Ciccio’a Sport Mediaset XXL si esprime così sulla stagione dei nerazzurri: «Mai un, se pensiamo ad una sconfitta sola in stagione dice tutto sulla forza e l’autostima incredibili di questa s. Traguardo straordinario per tutti. Inzaghi inizia a vincere scudetti e non sarà l’ultimo. Ma l’Inter si sta proiettando già nel futuro.? Non è calato nella qualità del gioco, però gli manca il gol e per un attaccante quando non fai gol c’èche non. La mancanza di gol inizia a ...