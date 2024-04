Gratta e Vinci | incredibile ma vero | scoperta la serie fortunata

(Di domenica 14 aprile 2024) Isono un po’ come i biscotti: uno tira l’altro, ma prima o poi ci si sazia. Questa è una storia. Siamo a Batesburg, nella Carolina del Sud. Una donna, di buon mattino, decide di recarsi nel più vicino negozio Pantry. Sceglie quello in E. Columbia Avenue, entra e chiede all’impiegato di poter acquistare undel valore di 20 dollari. Ne sceglie uno a caso, senza badare troppo né alla grafica e né ai premi eventualmente in palio per itori. InstagramNon lolì, davanti a tutto. Paga, fa dietrofront e raggiunge la sua auto: preferisce raschiare la patina argentata da sola, nell’abitacolo della macchina, piuttosto che farlo davanti a tutti. Qualche minuto dopo, giusto il tempo di svelare tutti i simboli presente sul ...

Gratta e vinci , a quest’uomo è successo qualcosa di assolutamente inaspettato: se non lo avesse fatto, nulla di tutto ciò sarebbe accaduto. Succede tutto per una ragione e su questo non ci piove. E ... (ilveggente)

Gratta e Vinci: domenica fortunata con ‘Il Miliardario Maxi’ ma il premio non è quanto incasserà veramente - La domenica non poteva essere migliore per un appassionato del Gratta e Vinci 'Il Miliardario Maxi', anche se la Vincita non è quella scritta sul tagliando ...agimeg

Palermo, rapinata rivendita di tabacchi in piazza Ottavio Ziino - Rapina questa mattina in una rivendita di tabacchi di Palermo. Due malviventi col volto coperto da sciarpe sono entrati all’interno di un negozio in piazza Ottavio Ziino intorno alle 7.30 e hanno mina ...mondopalermo

Formigine, in un anno persi 14 milioni nel gioco d'azzardo - Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...lapressa