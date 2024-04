Graduatorie GPS 2024 | 30 giugno rimane data ultima per sciogliere riserva sostegno e abilitazione fantasma seconda BOZZA

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 14 aprile 2024)provinciali e di istituto per il biennio/26: dopo il parere del CSPI reso venerdì 12 aprile, il Ministero dovrà seguire l'iter per la pubblicazione dell'Ordinanza. Anche nella(la prima era stata predisposta dal Ministero nel mese di febbraio) laperlaper l'inserimento in prima fasciail 30. Cosa significa. L'articoloGPS: 30per) ...