Festival di Cannes 2024 | Jacob Elordi | Selena Gomez e tutte le star attesi sulla Croisette

(Di domenica 14 aprile 2024) Uno sguardo ai punti salienti Il 77°dipromette una serie di anteprime, proiezioni speciali ed eventi costellati di stelle dal 14 al 25 maggio al Palais dess. Greta Gerwig e Xavier Dolan presiederanno la giuria di Un certain Regard, mentre Camille Cottin presenterà le cerimonie di apertura e chiusura. Esploriamo alcuni degli annunci più importanti e il potere delleche abbelliranno il tappeto rosso. I pesi massimi di Hollywood rispondono alla chiamata Un punto culminante delè l’inclusione del tanto atteso film epico di Francis Ford Coppola, “Megalopolis”, nel programma del concorso. Questo ambizioso progetto, in lavorazione da 25 anni, vanta un cast impressionante tra cui Adam Driver, Dustin Hoffman, Forest Whitaker, Michelle Pfeiffer, Shia Labeouf, ...

Searchlight Pictures annuncia che il prossimo film di Yorgos Lanthimos , Kinds of Kindness, sarà presentato in anteprima mondiale alla 77esima edizione del Festival di Cannes . Kinds of ... (metropolitanmagazine)

TFL In Concorso al 77° Festival di Cannes : si è appena conclusa la conferenza stampa del 77° Festival di Cannes e siamo molto felici di trovare in programma anche 3 film realizzati grazie al ... (spettacolo.periodicodaily)

The Damned di Roberto Minervini presentato al Festival di Cannes 2024 : nel cast Jeremiah Knupp, René W. Solomon, Cuyler Ballenger, Noah Carlson, Judah Carlson e Tim Carlson The Damned di Roberto ... (spettacolo.eu)

“A Gift From God”: l’altro Michael Jackson - “A Gift From God” è un film avvincente che esplora il profondo rapporto di Michael Jackson con Dio. Al di là delle sue iconiche performance, la pellicola offre infatti un’immersione profonda nell’uomo ...iltitolo

Torna in sala il cult L'Odio e Kassovitz pronto al set - E' un cult cinematografico passato di generazione in generazione, vinse il premio per la migliore regia al Festival di Cannes nel 1995 consacrando Mathieu Kassovitz come talento assoluto. (ANSA) ...ansa

"Al Festival di Venezia un 'tutto esaurito' che fa bene, ma la nostra crescita è bloccata" - Alberto Barbera, il direttore artistico della mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia: "Non ci sono spazi nuovi per le proiezioni" ...rainews