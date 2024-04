Federica Pellegrini | nuovo look | la campionessa sfoggia un audace taglio pixie

(Di domenica 14 aprile 2024), icona indiscussa del nuoto mondiale, ha recentemente sorpreso i suoi fan con una trasformazione di. A pochi mesi dalla nascita della sua adorata Matilde, laha detto addio al suo classico caschetto per abbracciare uncut biondo. Con questa scelta,non solo rinnova il suoma si posiziona anche al centro delle tendenze per la primavera 2024, scegliendo unche mescola praticità e stile in un connubio irresistibile.: ilQuestocorto non è soltanto un simbolo di rinnovamento ...

Verona, 14 aprile 2024 – Federica Pellegrini cambia look optando per un nuovo taglio di capelli: un pixie cut corto e sbarazzino. L'ex nuotatrice ha abbandonato il suo iconico caschetto biondo con ... (ilrestodelcarlino)

Federica Pellegrini cambia look: ritorno al passato per la Divina… - Ritorno al passato per la Divina, Federica Pellegrini. Sui social, la campionesse del nuoto ha mostrato il cambio look appena effettuato.donnaglamour

Federica Pellegrini cambia look: pixie cut al posto della iconica frangia con caschetto - Verona, 14 aprile 2024 – Federica Pellegrini cambia look optando per un nuovo taglio di capelli: un pixie cut corto e sbarazzino. L'ex nuotatrice ha abbandonato il suo iconico caschetto biondo con ...ilrestodelcarlino

Federica Pellegrini cambia taglio di capelli e torna alle origini: «Back to short». E i fan apprezzano il nuovo look - Aria di cambiamenti per Federica Pellegrini: la Divina, a tre mesi dalla nascita di Matilde, è tornata più attiva che mai: in acqua e sui social. L'ex campionessa di nuoto con ...leggo