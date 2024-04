Europee | Orlando Avs | ' candidatura coerente con mia storia personale'

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "La libertà dalla paura, la cura per l'ambiente, la giustizia sociale e la salvaguardia della democrazia sono la guida di questa miaper l'Europa, in profonda coerenza con la miapolitica. È essenziale comprendere che il vero tema di questa elezione è il Mediterraneo, simbolo di mille contraddizioni. Questo progetto politico è la punta avanzata dell'alternativa alla becera destra che governa il Paese e ritengo che ci sia un solo modo per vincere: non avere paura di perdere. Non avere paura del diverso, riconoscendo i diritti dei migranti e combattendo per un futuro senza dittature o violenza. Perché la libertà dalla paura è pace”. Così, durante "Il coraggio di osare", l'iniziativa di presentazione dei candidati di Alleanza Verdi e Sinistra in corso a Roma, l'ex sindaco di Palermo e candidato di AVS alle ...

