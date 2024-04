Ecco come la crisi in Sudan si riflette in Libia - oltre 30 mila profughi in fuga hanno raggiunto la municipalità meridionale di Kufra

(Di domenica 14 aprile 2024) “A seguito della guerra in, a partire dall’anno scorso migliaia di migrantila città delladied il numero è aumentato ogni giorno. Negli ultimi mesi, le nostre forze armate, l’esercito libico guidato dal feldmaresciallo Khalifa Haftar,facilitato convogli di auto versocariche di medicine, cibo e coperte per gli sfollati. È stato loro distribuito attraverso l’agenzia per l’immigrazione clandestina die attraverso il battaglione Subul al-Salam del comando generale”, afferma il sindaco di, Abdel Rahim Halloum, intervistato da “Strumenti Politici”. Il problema dei campiIl mese scorsoricevuto aiuti ...

Pubblica amministrazione , ecco il bando per 3.946 nuovi addetti all’Ufficio del processo. Come fare domanda e la scadenza Al via la procedura concorsuale, indetta dalla Commissione RIPAM per il ... (gazzettadelsud)

In vista di Milan-Inter si possono ricevere in regalo sciarpe rossonere o nerazzurre a seconda della squadra del cuore. ecco le modalità (pianetamilan)

Europee: Ecco il simbolo di Stati uniti d'Europa - Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Uno sfondo giallo con la bandiera Europea, in un cerchio la scritta Stati Uniti d'Europa e in basso in cerchi più piccoli i loghi delle formazioni politiche che hanno ...lanuovasardegna

Elio Germano a Propaganda: «Abbiamo portato in tribunale Netflix» - L'attore Elio Germano alla trasmissione «Propaganda» de La7 racconta della lorra degli attori italiani nei confronti delle piattaforme come Netflix, tra la paura di non poter più lavorare, se si ...video.corriere

Persona 6 potrebbe essere verde, Ecco cosa significa - Persona 6 continuerà la tradizione di avere un colore principale che farà sia da palette cromatica, sia da linea guida della storia e molti indizi puntano al verde.multiplayer