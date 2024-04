Ecco come la crisi in Sudan si riflette in Libia | oltre 30 mila profughi in fuga hanno raggiunto la municipalità meridionale di Kufra

(Di domenica 14 aprile 2024) “A seguito della guerra in, a partire dall’anno scorso migliaia di migrantila città delladied il numero è aumentato ogni giorno. Negli ultimi mesi, le nostre forze armate, l’esercito libico guidato dal feldmaresciallo Khalifa Haftar,facilitato convogli di auto versocariche di medicine, cibo e coperte per gli sfollati. È stato loro distribuito attraverso l’agenzia per l’immigrazione clandestina die attraverso il battaglione Subul al-Salam del comando generale”, afferma il sindaco di, Abdel Rahim Halloum, intervistato da “Strumenti Politici”. Il problema dei campiIl mese scorsoricevuto aiuti ...

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente lancia una seconda consultazione per arriva re a definire il modo in cui i venditori dovranno rappresentare la spesa energetica (ilsole24ore)

La Frutta è un alimento importante per una corretta e sana alimentazione. Che si consumi prima dei pasti, dopo o per merenda, costituisce un alimento essenziale per fornire al nostro organismo il ... (ilcorrieredellacitta)

Pensione agli invalidi, Ecco le età e le percentuali per anticipare di molto il pensionamento - Ecco come gli invalidi possono andare in pensione prima, quali misure lo permettono e come sfruttarle in base all'età.investireoggi

Ecco le soluzioni per andare in pensione con 40 anni di contributi immediatamente - Ecco quando 40 anni di contributi possono essere sufficienti per una pensione nel 2024, e senza dover arrivare a 67 anni di età.investireoggi

La Germania è sempre più dipendente dalla Cina. Ecco perché - Settori strategici come quello chimico e elettronico sono rimasti pressoché immutati nella loro forte dipendenza dalle importazioni cinesi.money