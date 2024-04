Cuciniamo insieme | ciambelline cacio e pere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 aprile 2024) Tempo di sfizi gastronomici, di aperitivi, di antipasti golosi per pranzetti appetitosi, ma non eccessivamente impegnativi. Abbiamo così pensato a un classico: al contadino non far saquant’è buono ilcon le. E già che siamo in tema di citazioni popolari, c’è anche l’altro detto molto settentrionale: la bocca non è stracca se non sa di vacca. Così la ricettina di oggi si presta anche a servire i formaggi alla fine del pranzo in maniera originale. Ingredienti - Una confezione di pasta sfoglia, dueAbate magari Igp Emilia-Romagna di generose dimensioni, 4 cucchiai di miele (meglio se di castagno e comunque rigorosamente italiano), 100 grammi di Gorgonzola dolce, 150 grammi in una fetta di Pecorino stagionato (o altro formaggio consistente), sei noci. Procedimento - Stendete la pasta sfoglia ...