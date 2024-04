“Ci vediamo fuori!” | Amici23 | Raimondo Todaro è una furia Quel gesto sulla moglie lo manda fuori di testa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 aprile 2024) “Ci”: in studio esplode la gelosia del professore, e due allievi della scuola di talenti di Maria De Filippi finiscono nei guai. Ieri il Serale di Amici ha regalato ai telespettatori moltissime esibizioni. Uno spettacolo ad altissimo livello come rimarcato anche dai tre giudici – il cantante Michele Bravi, il paroliere Cristiano Malgioglio e il ballerino Giuseppe Giofrè – più volte in difficoltà su chi dare il proprio voto. Tra una esibizione e un’altra abbiamo assistito anche qualcosa di veramente insolito: un confronto “sul personale” tra un docente e due dei ragazzi in gara. La cosa ha spiazzato tutti. Nessuno si aspettavalo che è successo ieri al Serale di Amici 23. La vicenda ha visto coinvolti il professore di danzae due allievi della ...