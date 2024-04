Chi è Mike Faist | carriera e vita privata dell’attore di Challengers 

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 aprile 2024)è un attore americano che è natoil 5 gennaio 1992 a Gahanna, Ohio, negli Stati Uniti. La sua etnia è caucasica mentre la sua nazionalità è stata segnalata come inglese.è stato adottato alla nascita da genitori che possiedono una fiorente attività immobiliare e, oltre a questo, sua madre è anche un pilota. Da bambino,ricorda di aver visto molti vecchi film della MGM che erano per lo più su nastro. I suoi preferiti erano quindi artisti del calibro di Cantando sotto la pioggia, Americano a Parigi, Guerre stellari e un paio di altri. Era incuriosito dalle esibizioni di attori e attrici in questi primi lavori ed era altrettanto fantasioso e spesso aveva storie, scene e personaggi cinematografici nella sua testa dove era sempre l’eroe della sua sceneggiatura immaginativa....