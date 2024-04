Calzona durissimo | “Gestione pessima | cosa ho detto alla squadra”

(Di domenica 14 aprile 2024) Passo falso del Napoli contro il Frosinone che riesce a pareggiare per 2-2: nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Francesco. Un’altra partita da dimenticare per il Napoli che si è fatto rimontare due volte dal Frosinone e ha conquistato un solo punto che non serve a nulla per la qualifica. Gli azzurri dimostrano di non avere forza mentale anche di fronte ad unche lotta per salvarsi. Gli azzurri, infatti, non sono mai riusciti a mettere due gol di vantaggio tra loro e il Frosinone. Nella prima frazione di gioco, poi, il Napoli ha fallito diverse occasioni che avrebbero permesso agli azzurri di giocare con maggiore tranquillità e mettere in discesa il match. La qualificazioneprossima Champions League è ormai impossibile da centrare. Al Napoli, nelle ultime sei partite, resta da centrare la qualificazione ...

Calzona in conferenza: tra poco su Tuttonapoli - Al termine del match contro il Frosinone, il tecnico del Napoli Francesco Calzona interverrà nella sala conferenze dello stadio Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, ...tuttonapoli

Col Frosinone per la 2ª vittoria di fila: il Napoli ci è riuscito appena tre volte in campionato - Il Napoli – reduce dal successo per 4-2 vs Monza – solo tre volte in questo campionato è riuscito ad ottenere due vittorie di fila ...tuttonapoli

Napoli, problemi per un titolare: out col Frosinone - Visualizzazioni: 14 Brutte notizie in casa Napoli dopo l’allenamento odierno. Calzona dovrà fare a meno di un difensore per la sfida di domani col Frosinone. Pronto il sostituto. Napoli, Juan Jesus no ...calciostyle