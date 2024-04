300 droni sono una dichiarazione di guerra | cosa accadrà | la profezia dell' esperto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) L'attacco di ieri sera contro Israele per mano'Iran apre scenari nel contesto mediorientale finora inimmaginabili. Mai l'Iran si era spinto a tanto, ovvero ad assumersi la responsabilità diretta a uno Stato sovrano come Israele. E così, all'Adnkronos, il professor Kobi Michael, ricercatore senior all'INSS, Institute for National Security Studies israeliano, spiega qualigli scenari che ci attendono: "Più di 330, missili e razzi nonsolo un casus belli,unadi. Sin dai primi giorni dopo il 7 ottobre ho detto che questo non è il conflitto privato di Israele contro Hamas o contro l'Iran ma dovrebbe essere latra il mondo libero e l'Islam più brutale e omicida. Purtroppo, mentre Israele fa da ultima ...