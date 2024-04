WWE | Finalmente Sheamus! Il Celtic Warrior tornerà lunedì a Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 aprile 2024) Uno dei grandi assenti dell’ultima WrestleMania, ma non solo, possiamo dire degli ultimi mesi, è stato sicuramente, lontano dalle scene dal 19 agosto, dove in quell’episodio di SmackDown affrontò e perse contro Edge, per la cronaca quello fu l’ultimo match della Rated R Superstar in WWE. Da quel momento l’irlandese non si è più visto per via di problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per ben quasi 8 mesi.! Un periodo di assenza piuttosto prolungato per ilche ora però èpronto a tornare sul ring della WWE e lo faràa Raw, come annunciato dalla compagnia stesse attraverso il proprio sito ufficiale. Il calvario per l’irlandese è ufficialmente finito e lui come già detto più volte non vede l’ora ...