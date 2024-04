Volley serie B1 femminile La Bleu Line a Pavia per risalire ancora

(Di sabato 13 aprile 2024) La balsamica vittoria a spese di Ozzano ha restituito il sorriso alla, dopo gli affanni del ciclo di ferro contro il gotha del campionato. Accantonate da tempo le velleità di playoff (-15) e piantate le tende nella terra di mezzo, Forlì sale oggi (ore 20.30) aper spegnere la Tecnilux e rosicchiare posizioni (nel mirino c’è il quinto posto). Biagio Marone ha l’organico al completo e potrebbe riproporre dall’inizio la formazione sperimentale che tanto bene ha fatto contro la Fatro. Drammatica, di contro, la situazione delle lombarde, che hanno l’acqua alla gola, un piede nella fossa (-8 dalla zona salvezza) e non possono permettersi di fare calcoli: artigliare i 3 punti è la strada obbligata per restare aggrappate alle residue, flebilissime, speranze di scongiurare la discesa in B2. È slittato, invece, a mercoledì 17 ...

Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del Volley con la Serie A1 Femminile 2023 / 2024 con le ... (sportintv.eu)

serie B2. Trasferta che conta per la Battistelli Blu Volley Pesaro . Inizia infatti una fase importante di due esterne consecutive per la squadra del presidente Alfonso Petroselli. Le pesaresi, ... (sport.quotidiano)

Volley Club a Castelbellino: "Pronte a dare il massimo" - serie B1. Oggi un match da punti preziosi, in vista dell’incontro con la capolista. La schiacciatrice Molari: "È essenziale mantenere la posizione raggiunta".ilrestodelcarlino

Npsg alla volata finale. Nel mirino c’è l’Ormezzano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Volley serie B2 e C maschile e femminile. Battistelli, a Massa una partita che conta. Gran derby tra Montesi Pesaro e Virtus Fano - La Battistelli Blu Volley Pesaro affronta una fase cruciale con due trasferte consecutive. In serie C maschile, Montesi Pesaro-Virtus Fano e Grottazzolina-Bertuccioli Bottega si preparano per playoff ...ilrestodelcarlino