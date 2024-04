Tartarughe Ninja | annunciato un nuovo film live action

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 aprile 2024) Si è tenuto in questi giorni il CinemaCon di Las Vegas, la convention-evento che ogni anno porta tante novità nel panorama cinematografico. A quanto si apprende, è in programma undellebasato su The Last Ronin, una delle storie più apprezzate dai fan. Teenage MutantTurtles: The Last Ronin, (questo il titolo) è in lavorazione con Tyler Burton Smith alla sceneggiatura e Walter Hamada alla produzione attraverso la sua società di produzione 18hz, come parte del suo accordo pluriennale con Paramount. Ilsarà il primodelleclassificato come R. Smith ha recentemente co-sceneggiato ild’azione in uscita prodotto da Roadside Attr, ...