Spiegazione di Fiorello | “Io e Amadeus via dalla Rai? Sono libero”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 13 aprile 2024) Settimane di rumor che all’inizio sembravano più fake news che indiscrezioni credibili, ma alla finelascerà davvero laper passare al Nove. Ieri il Corriere ha motivato queste scelta del conduttore parlando di pressioni e sollecitazioni per incontrare personaggi graditi alla destra, ma laha smentito con un tempestivo comunicato stampa. C’è poi chi ha parlato di offerta multimilionaria del Nove e in merito a questi pettegolezzi è intervenuto, che a TvTalk ha dato la sua. Secondo Rosario,lascerà laperché è in cerca di nuovi stimoli e non per questioni economiche.ha poi risposto a chi assicura che anche lui seguirà l’amico sul canale di Warner Bros (e non ha smentito). La...