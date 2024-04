Simba La Rue torna in carcere per “totale incapacità di autocontrollo” Il trapper condivide sui social il momento dell’arresto | “A presto fam”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Mohamed Lamine Saida, in arteLa Rue, èto in. È stata una – a tratti – inaspettata escalation quella che ha portato il rapper alla detenzione. Un susseguirsi di infrazioni che hanno spinto la Corte d’appello di Milano ad accogliere la richiesta della Procura generale, nei confronti dell’artista, di trasferirlo in galera per “di”., prima dell’ennesimo arresto, era ai domiciliari dal 29 marzo a seguito della “violazione delle prescrizioni” che lo costringevano a stare in casa “nelle ore serali e notturne”. Dall’obbligo di dimora, i domiciliari ed ora il penitenziario Bassone di Como per il cantante che, in una recente intervista a Nicolò De devitiis de Le Iene, aveva dichiarato: “Se uno per strada mi dice ...