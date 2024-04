Roma | metro A presa d’assalto dai borseggiatori | raffica di arresti

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Le specifiche attività di controllo effettuate dai carabinieri del Comando Provinciale dinelle principali aree frequentate dai turisti, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno portato all’arresto di 14 persone, gravemente indiziate del reato di furto. In via degli Scipioni, i Carabinieri della Compagnia San Pietro, in seguito ad un mirato servizio antiborseggio, hanno individuato e arrestato in flagranza due cittadini stranieri, con precedenti, i quali, approfittando della calca di persone in strada, erano riusciti ad impossessarsi del portafogli di una donna italiana. Sulla linea A dellapolitana, in distinte operazioni, i Carabinieri della Compagnia Parioli, hanno arrestato un 39enne di origine cubana, un cittadino peruviano di 20 anni, e due cittadini romeni di 41 e ...

