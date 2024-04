Pioli sempre più lontano dal Milan | il club ha incontrato due volte Lopetegui Corsport

(Di sabato 13 aprile 2024)piùdal, ilha. Lo scrive il Corriere dello Sport con Chiara Zucchelli.sembrapiùdal, soprattutto in caso di eliminazione dalla Roma in Europa League. Scrive il: Il nome è quello di Julen. Non sono solo parole, c’è qualcosa di concreto: ilhaun paio dil’allenatore spagnolo e anche se sul tavolo, per ora, non c’è una proposta vera e propria è chiaro che si tratti di qualcosa di più di una semplice indiscrezione. I primi a parlare di un interesse persono stati i ...

Pioli sempre più in bilico: contattati avviati con il sostituto - Reduce dalla sconfitta contro la Roma, il nome di Stefano Pioli è tornato in discussione: il Milan ha già avviato i contatti per il sostituto.spaziomilan

classifica Lega Basket Serie A - L’ipotesi sempre più concreta è che il Milan Under 23 si alleni ... Bonera fa parte dello staff di Pioli Il quale ha ancora probabilità intatte di portare a termine regolarmente il suo contratto, in ...repubblica

Sorpresa a San Siro: il grande ex negli spogliatoi dopo Milan-Roma, i tifosi sognano (VIDEO) - In un San Siro versione serata di gala, durante la sfida contro la Roma, si è rivisto un grande ex del Milan: bella sorpresa per i rossoneri ...milanlive