Nocera Superiore | arrestato pusher di crack e cocaina

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, nell’ambito delle ordinarie attività di servizio di controllo del territorio, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha tratto in arresto, a, un noto. Sono state le Fiamme Gialle della Compagnia di Cava de’ Tirreni ad intercettare e seguire un’autovettura con a bordo alcuni soggetti, già noti alle forze dell’ordine, in procinto di recarsi presso l’abitazione di un’ulteriore persona, sottoposta a misura personale cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I Finanzieri, accedevano nell’abitazione e scorgevano ilintento a suddividere in dosi la sostanza stupefacente. La successiva attività di perquisizione, permetteva di rinvenire circa 22 grammi di ...