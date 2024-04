L’Università Federico II condanna terrorismo ed escalation in Medio Oriente

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’incontro con studenti e professori, tenutosi ieri a seguito della liberazione del Rettorato dellaII, si è svolto “nel reciproco rispetto delle differenti posizioni emerse”; hanno partecipato “centinaia di persone tra le quali vi erano esponenti di tutte le componenti dell’Ateneo”, ed è stato “un primo momento di confronto e discussione, i cui esiti dovranno poi incanalarsi, come è ovvio, nell’alveo dei processi democratici dell’Ateneo, coinvolgendo quindi il Senato Accademico, che sarà chiamato ad esprimersi su un documento prodotto da un gruppo di lavoro composto da studenti, personale tecnico amministrativo e docenti e che verrà insediato a breve”. Così in una nota l’ateneoII torna sugli esiti dell’assemblea di ieri, sottolineando che “il risultato di questo percorso che investe le rappresentanze ...

