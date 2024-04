La linea 3 della tramvia prende forma Dieci mesi di cantieri tra Bellariva e Gavinana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Firenze, 13 aprile 2024 – “Erano decenni che non si realizzava un nuovo ponte a Firenze, un’altra opera importante. E al contario di quello sullo stretto di Messina, questo ha più chance di essere portato in fondo". Tra battute e stilettate (ad Eike Schmidt e al ministro Matteo Salvini), Dario Nar– insieme al governatore Eugenio Giani, alla candidata sindaco del centrosinistra Sara Funaro e all’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti – ieri, nel piazzale di Publiacqua in via di Villamagna, ha presentato il progetto, e ha dato ufficialmente il via aiper la bonifica bellica, propedeutici alla realizzazione del nuovo ponte sull’Arno che collegherà(fine lavori: 10). Una infrastruttura complessa dal punto di vista architettonico ma necessaria e propedeutica per ...