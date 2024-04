Il meglio di Val Kilmer in 6 film memorabili

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 13 aprile 2024) La sua ultima apparizione è stata in Top Gun: Maverick, a fianco all’amico Tom Cruise. Valdal 2015 lotta contro un cancro alla gola. La malattia lo ha costretto a sottoporsi a una tracheotomia, un’operazione che ha avuto un impatto significativo sulla sua voce. In Maverick infatti per supplire al problema è stata utilizzata l’IA. L’attore, che ha segnato gli anni’ 80 e '90 riuscendo sempre a trasformarsi in ogni ruolo (da Top Gun a The Doors di Oliver Stone), ha continuato a dedicarsi al cinema (anche come soggetto per un documentario, Val, presentato a Cannes nel 2021, in cui compare mentre parla della lotta contro il cancro) e non si spegne mai la speranza che possa tornare a recitare nel pieno delle sue forze. Le 5 migliori interpretazioni di ValThe Doors (1991) MSDDOOR TR002 The Doors (1991) ©TriStar Pictures/Courtesy Everett ...