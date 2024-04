I Repubblicani denunciano | l’amministrazione Biden ha taroccato i conti dell’assistenza militare all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 13 aprile 2024) I calcoli veritieri sulle centinaia di miliardi di dollari destinati a Kiev costituiscono una vicenda tra le più scottanti dell’attuale presidenza democratica. Un gruppo di senatori e di deputatiha denunciato qualche giorno fa il gioco sporco condotto dalsull’assistenzae finanziaria. I funzionari governativi avrebbero infattii conteggi per farli risultare meno di quanto effettivamente speso. Forse speravano in questo modo di salvare la faccia al presidente, ma di fatto gli hanno scavato un fossato sotto i piedi. Inon demordono Che i fondi destinati all’assistenzae umanitaria a Kiev fossero troppi, in America lo dicevano già più di un anno fa. Il disastro ...