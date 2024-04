Enrico Montesano | chi sono la moglie Maria Teresa e i figli

(Di sabato 13 aprile 2024)e lasposati da 30 anni. Lui attore, regista e comico, di lei si sa poco, qualcuno dice che sarebbe la sua manager.Trisorio hanno due: Michelee Marco Valerio che hanno seguito le orme del padre in teatro. Sisposati nel 1992 e da allora la loro relazione è forte e duratura. Tutto sarebbe iniziato a Roma, in Via Veneto, dove i due si sarebbero scambiati il loro primo bacio, come riportano alcune riviste di gossip. Prima diTrisorioè stato legato a Marina Spadaro, madre del primogenito Mattia nato il 12 giugno 1986. Poi il matrimonio con Tamara ...

Dopo la partenza sopra le aspettative, Carlo Conti sta preparando la seconda puntata del nuovo ciclo de “I MIGLIORI ANNI ”, il varietà amarcord del sabato sera di Rai1. Grande attesa per ... (bubinoblog)

La seconda puntata dello show del sabato sera di Carlo Conti , in onda sabato 13 aprile su Rai1 . Tanti gli ospiti del programma, tra cui la cantante americana e l'attore romano, di ritorno in Tv al ... (fanpage)

‘I migliori anni’, Carlo Conti torna con la seconda puntata: Ron, Raf e un vecchio ritorno - Correva l’anno 2008 quando Carlo Conti, conduttore e ideatore, proponeva su Rai 1 un varietà destinato a diventare un grande classico della Rete Ammiraglia, I migliori anni. Dopo sedici anni, giunto a ...msn

I Migliori Anni, Carlo Conti ospita Gloria Gaynor, Enrico Montesano torna nel sabato sera di Rai1 - Torna per la seconda puntata di questa nuova stagione I Migliori Anni, lo show storico di Carlo Conti in onda sabato 13 aprile, in prima serata su Rai1. Dopo il buon risultato di ascolti della partenz ...fanpage

Stasera in TV: film e programmi di oggi sabato 13 Aprile - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.tvdaily