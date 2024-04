Dirigenti scolastici | doppia beffa per indennità di vacanza contrattuale in attesa del rinnovo del CCNL scaduto da 8 anni Persi 5 mila euro di arretrati nel silenzio dei sindacati

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 13 aprile 2024) In assenza dell’accordo per il triennio 2019/2021, in esame degli organi di controllo fino a fine anno dopo la sottoscrizione della ipotesi, un dirigente scolastico percepisce in media 24mensili comediinvece di 40mensili (1,15% spettante per legge). Nel mese di dicembre 2023 invece, a fronte di 17 L'articolo .