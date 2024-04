Derby della Mole senza reti | Toro-Juve non si smuove dallo 0-0 | palo di Vlahovic

(Di sabato 13 aprile 2024) Torino-ntus TORINO (3-4-1-2) : Milinkovic-Savic 6.5; Tameze 5.5, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Bellanova 6 (40'st Masina sv), Ricci 6, Linetty 6, Vojvoda 6 (33'st Lazaro 6); Vlasic 6; Sanabria 6 (32'st Okereke 6), Zapata 5.5. In panchina: Gemello, Popa, Lovato, Ilic, Sazonov, Kabic, Savva, Ciammaglichella. Allenatore: Juric 6.5.NTUS (3-5-2) : Szczesny 6.5; Gatti 6.5 (33'st Alex Sandro 6), Bremer...

AGI - finisce 0-0 il derby della Mole . Il primo tempo di marca bianconera con due belle occasioni di Vlahovic. Nella ripresa invece sale in cattedra il Torino che non riesce a concretizzare la ... (agi)

Un tempo per uno, bianconeri più pericolosi in avvio e granata più incisivi nella ripresa Torino e Juventus pareggiano 0-0 nel derby in calendario per la 32esima giornata della Serie A 2023-2024. I ... (sbircialanotizia)

Un tempo per parte, equilibrio tra le due squadre e Juric espulso nel finale TORINO - Si chiude senza nessun gol il Derby della Mole , con uno 0-0 che non accontenta né Torino né Juventus in chiave ... (ilgiornaleditalia)

Un pari da record per la Juventus: è la striscia più lunga senza sconfitte nel Derby - "La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 18 sfide contro il Torino in campionato (13V, 5N): si tratta della striscia più lunga di match senza sconfitte per una squadra ...tuttojuve

Derby della Mole senza gol, Toro-Juve finisce 0-0 - TORINO (ITALPRESS) - Si chiude senza nessun gol il Derby della Mole, con uno 0-0 che non accontenta nè Torino nè Juventus in chiave classifica e potenzia ...italpress

Toro-Juve, il Derby finisce a reti inviolate - Si chiude senza nessun gol il Derby della Mole, con uno 0-0 che non accontenta né Torino né Juventus in chiave classifica e potenziali obiettivi stagionali. Pari senza reti ma diverse le occasioni per ...gazzettadiparma