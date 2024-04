Cantieri sull' A14 | Ecco le Chiusure e gli Interventi Programmari sulla Viabilità

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 13 aprile 2024) Pescara - La gestione dei'A14 ee strade principali è cruciale per mantenere laefficiente.un elenco dei prossimie dellepreviste: A24 -Notturne tra Assergi e S.Gabriele/Colledara in Direzione di Teramo La concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato la chiusura notturna della tratta autostradale Assergi - Colledara/San Gabriele, limitatamente alla carreggiata est in direzione Teramo. Lesaranno attive dalle ore 22:00 dei giorni 15, 16, 17 e 18 aprile fino alle ore 06:00 dei giorni successivi. A14 Bologna-Taranto: Chiusura Notturna del Tratto Pescara Nord-Pineto verso Ancona Per consentire la riconfigurazione dell'area di cantiere sul viadotto "Santa Maria", il ...